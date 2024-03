Ehrenamt in Dormagen Bürgermeister würdigt Engagement der Kleiderkammer

In kaum einer anderen Stadt gibt es so viel Hilfsbereitschaft wie in Dormagen, ist sich Bürgermeister Erik Lierenfeld sicher. Schon seit Jahren ist es ihm ein Anliegen, die Menschen in der Stadt, die sich ehrenamtlich engagieren, zu würdigen. Nicht nur einmal im Jahr mit einem entsprechenden Empfang, sondern auch mal zwischendurch, wie jetzt geschehen. Denn: Sage und schreibe 1330 Stunden haben sechs ehrenamtlichen Kräfte der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) alleine im vergangenen Jahr geleistet. Zwei, die schon seit mehreren Jahrzehnten freiwillig mit anpacken, sind Hannelore Schmidtmeyer und Adelheid Braun. Rund 500 Stunden im Jahr sortieren sie gebrauchte Kleidungsstücke und bieten diese jeden Mittwochnachmittag von 15 bis 17 Uhr rund 30 bis 40 bedürftigen Mitmenschen an.