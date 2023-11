„You’ll nevAhr walk alone“ aus Dormagen Letztes Gerüst im Ahrtal abgebaut

Die Flutkatastrophe im Ahrtal vor zweieinhalb Jahren hat auch die Menschen in Dormagen erschüttert und zu großer Hilfsbereitschaft geführt. Zahlreiche Helfer engagierten sich in der Zeit in der Gruppe „You’ll nevAhr walk alone“. Über ein Jahr lang sind die Ehrenamtler jedes Wochenende ins Flutgebiet, hauptsächlich nach Altenahr gefahren, um den Menschen vor Ort zu helfen. Jetzt hat die Gruppe ihr letztes Projekt vor Ort vollendet und ein Gerüst abgebaut, das mehr als ein Jahr lang für Reinigungs- und Wiederaufbauarbeiten an einem Haus gestanden hatte, wie Jürgen Kleinert, Aktiver der Gruppe, erzählt. „Bis vor ein paar Wochen wurde das Gerüst noch genutzt, um das Haus neu zu verputzen. Jetzt haben wir mit etwa zehn Leuten und einem fachkundigen Helfer das Gerüst abbauen können.“