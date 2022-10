Ehejubiläum in Dormagen : Eine Liebe, die schon fast ein ganzes Leben lang hält

Das Jubelpaar Anton und Maria Kotz aus Hackenbroich. Foto: Wolfgang Walter

Hackenbroich Maria und Anton Kotz aus Hackenbroich feiern am Sonntag Diamanthochzeit. Gemeinsam kamen sie einst aus der Eifel ins Rheinland, aus beruflichen Gründen.

Diamanthochzeit feiern – das schaffen nicht so viele Paare. Und weil heutzutage meistens später geheiratet wird als einst, werden dieses Ehejubiläum wohl in Zukunft noch seltener werden. Maria und Anton Kotz aus Hackenbroich können darüber wahrscheinlich nur mitleidig lächeln. Denn sie sind nicht nur am Sonntag 60 Jahre miteinander verheiratet; ihre Liebe währt weitaus länger, schon fast ihr ganzes Leben lang. Denn die beiden teilten schon die Schulzeit miteinander, im Landkreis Bitburg/Prüm, wo sie aufgewachsen sind. „Wir stammen beide aus Schleid, einem kleinen Ort in der Eifel“, erzählt Anton Kotz.

Dort, wo ihre Liebe entfacht wurde, läuteten am 16. Oktober 1962 auch die Hochzeitsglocken für die Verliebten, die es aber aus beruflichen Gründen weg aus der Heimat und hin ins Rheinland zog. Anton Kotz, der eigentlich die Schreinerei seines Vaters übernehmen sollte, hatte dazu wenig Lust verspürt und das seinem Schwager überlassen. Stattdessen fing er beim Chemieunternehmen Bayer an, zunächst in der Zentrale in Leverkusen, 1970 wechselte er auf die andere Rheinseite ins Werk nach Dormagen. „1976 haben wir dann in Hackenbroich unser Haus gebaut“, schildert der Diamanthochzeiter den weiteren Gang der Dinge. Inzwischen haben sich die Kotz kleiner gesetzt, doch ihrem Stadtteil Hackenbroich sind sie treu geblieben.

Die beiden 82-Jährigen sind immer noch recht aktiv, nicht nur in ihrem Garten: Anton Kotz spielt immer noch Tennis, wenn es seine gesundheit zulässt, und ist nach eigener Aussage der älteste Oberschiedsrichter im Tennisverband Mittelrhein, Maria Kotz begleitet Senioren aus dem Malteserstift auf Spaziergängen. Im Seniorentreff in der Alten Schule in Hackenbroich war sie 13 Jahre lang an der Seite der langjährigen Leiterin Lydia Fuchs tätig.

Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, sechs Enkel und ein Urenkel kamen noch hinzu. Genau mit diesem Kreis, mit ihrer Familie, werden die Kotz‘ auch ihr diamantenes Jubiläum an diesem Wochenende feiern.

