Ehepaar Flato feiert Goldhochzeit in Dormagen In der Disco hat es gefunkt

Siegfried Flato und seine Eva-Maria lernten sich in einer Diskothek über Eva-Marias Schwester kennen, als sie beide noch sehr jung waren. „Dann ging mein Mann zum Bund“, erinnert sie sich. „Er sagte, wenn er zurückkommt und wir die schwere Zeit der Wochenendbeziehung überstehen, dann werden wir beide heiraten“. „Das war unsere Generalprobe“, fügt Siegfried Flato hinzu. „Wenn man das schafft, dann schafft man alles“. So kam es, dass sich die beiden nach ihrer Bewähr-ungsprobe das Ja-Wort gaben. Siegfried Flato begann seinen Dienst bei der Stadt Neuss, wo er 49 Jahre lang tätig war. Seine Frau kümmerte sich zuhause um die beiden Kinder und hielt ihrem Mann den Rücken frei. Ab und an half sie mal ihrer Schwester im Einzelhandel aus. „Wir haben immer viel Zeit miteinander verbracht. Wir sind viel verreist, auch mit den Kindern als sie noch klein waren – und wir haben uns immer fit gehalten. Wir waren im Kegelclub, ich habe eine Kindersportgruppe geleitet und war in der Laufgruppe“, so Eva-Maria Flato. Die vielen gemeinsamen Hobbys und Reisen sind eines ihrer Rezepte für eine lange Ehe. „Das Wichtigste ist, dass man die Flinte nie ins Korn wirft. Man muss sich vertrauen, man darf sich auch mal nicht mögen, aber am Ende des Tages muss man immer darum bemüht sein, dass man attraktiv und liebenswert füreinander bleibt“, so Siegfried Flato.