Ehejubiläum in Dormagen : Seit 70 Jahren glücklich verheiratet

Henryk und Teresa Eggert feiern Gnadenhochzeit. Foto: Dieter Staniek

Horrem Hendryk und Teresa Eggert fanden sich in Polen, leben aber seit 60 Jahren in Horrem. Verheiratet sind sie am Sonntag seit 70 Jahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Silberhochzeit kommt häufig vor, eine goldene Hochzeit schon etwas seltener. Doch selbst danach gibt es noch weitere Ehejubiläen, auch wenn diese weitaus seltener gefeiert werden können als die silberne oder goldene Hochzeit. Jedenfalls sind nicht viele Menschen so lange verheiratet wie Henryk und Teresa Eggert. Am Sonntag, 12. Dezember, feiert das Paar aus Dormagen seinen siebzigsten Hochzeitstag – und damit gleichzeitig seine Gnadenhochzeit, wie dieses Jubiläum genannt wird.

Seit ungefähr 60 Jahren lebt das Paar im Dormagener Stadtteil Horrem. Kennengelernt hatten sich die beiden seinerzeit in Polen. „Wir sind beide in Polen aufgewachsen“, erzählt der 91-jährige Henryk Eggert. „Meine Familie ist nach dem Ersten Weltkrieg nach Polen ausgewandert, dort habe ich dann meine Kindheit verbracht.“ Näher in Kontakt getreten sind Henryk und Teresa schließlich auf einem Dorffest. Bis sie danach zusammenkamen, dauerte es dann nicht mehr lange. „Als wir uns erstmal richtig kennengelernt hatten, war es um uns geschehen“, ist sich das Paar einig. Im Übrigen auch darin, das es nach 70 Jahren Ehe immer noch glücklich miteinander ist.

Die Eggerts heirateten im Jahr 1951, im Mai 1958 siedelten sie schließlich nach Deutschland über. Das Paar hat vier Kinder, zwei Söhne sind leider bereits verstorben. „Wir haben allerdings auch zwei Enkel und sogar einen Urenkel“, betont Henryk Eggert. Er selbst arbeitete viele Jahre im Bergbau und war bei Bayer beschäftigt. Die harte Arbeit zahlte sich aus. „Mit 58 Jahren konnte ich dann in Rente gehen“, sagt Henryk Eggert. Schmunzelnd fügt er hinzu: „Das ist heute mittlerweile ja nicht mehr üblich.“

Heute ist Henryk Eggert 91 Jahre alt, seine Frau Teresa ist 87 Jahre alt. Das Ehepaar blickt auf eine lange und glückliche gemeinsame Zeit zurück und teilt sehr viele Erinnerungen miteinander. „Wir haben viel zusammen erlebt. Jetzt wünschen wir uns natürlich, dass wir gesund bleiben und weiterhin Glück haben. Das wünschen sich wahrscheinlich die meisten Ehepaare“, glauben die Jubilare.

(jsk)