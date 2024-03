Spiritaner in Dormagen Ehemaliger Bischof Peter Marzinkowski feiert Geburtstag

Peter Marzinkowski, im Rheinland lebender emeritierter Bischof von Alindao in der Zentralafrikanischen Republik, wird am Dienstag 85 Jahre alt. Der Ordensmann ist ein Grenzgänger zwischen Zentralafrika und Deutschland. Geboren am 19. März 1939 im schlesischen Legnica (Liegnitz) und aufgewachsen in Neuss am Niederrhein, studierte Marzinkowski Philosophie und Theologie und wurde 1966 als Mitglied des Missionsordens der Spiritaner zum Priester geweiht. 1968 ging er für zunächst 14 Jahre als Seelsorger in die Zentralafrikanische Republik, wo er auch das „Kaisertum“ von Jean-Bedel Bokassa (1976-1979) erlebte.