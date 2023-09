100.000 Dollar für ehemalige Dormagenerin Wilma Mehl siegt bei großem Kunst-Wettbewerb

Den 7. September 2023 wird Wilma Mehl wohl nicht mehr so schnell vergessen. An diesem Abend wird im größten Unterhaltungskomplex des Landes, der 100 Kellogg Lane, im kanadischen London (Ontario) das Ergebnis der Art Comp bekannt gegeben. Die Jury votiert für „Into The Blue“, ein ausdrucksstarkes Bild einer Welle von leuchtender Farbigkeit. Das Bild ist von Wilma Mehl. „Als die Jury meinen Namen sagt, war ich sprachlos, ich konnte es nicht fassen. Ich sollte gewonnen haben? Als ich dann meinen Mann sah, wusste ich, es stimmt. Meine Freunde und er brüllten vor Freude so laut, da war es klar und es war wahnsinnig schön“, beschreibt Wilma Mehl den alles entscheidenden und hochemotionalen Moment.