Jubiläum : Ehemaliges Stürzelberger Schützenpaar feiert Goldhochzeit

Dormagen Eduard und Maria Breitmar sind seit 50 Jahren verheiratet.

An einem kalten und verschneiten Tag gaben sich Eduard und Maria Breitmar das Ja-Wort. 50 Jahre später feiern sie bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen ihre Goldende Hochzeit.

Durch den Zusammenschluss der Zechen zog Maria Breitmars Schwester mit ihrem Mann, der bei Bayer tätig war, nach Zons. Ihre Cousine war zu diesem Zeitpunkt mit dem Bruder von Eduard Breitmar liiert. 1968 lernten sich dann auch Maria und Eduard Breitmar kennen und lieben. Am 4. Dezember 1969 wurde dann in Gelsenkirchen, der alten Heimat von Maria Breitmar, standesamtlich geheiratet.

Im darauffolgenden Jahr, am 4. März, fand die kirchliche Hochzeit statt. Und einen Tag später die Taufe ihres Sohnes Sven, der am 7. Januar 1970 geboren wurde. „Das war früher ganz schlimm, ich war evangelisch und er katholisch, deshalb haben viele über uns geredet“, sagt Maria Breitmar. Kirchlich geheiratet wurde dann aber doch evangelisch. Nun leben die beiden schon seit fast 50 Jahren in Stürzelberg.