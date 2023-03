Projekt in Dormagen kann starten Durchbruch im Silbersee-Streit

Es ist ein Durchbruch“, konstatiert Bürgermeister Erik Lierenfeld. Nach einer jahrelangen Hängepartie und einem monatelangen Streit zwischen Stadt und Rhein-Kreis Neuss stehen die Chancen auf eine zeitnahe Entwicklung des Silbersee-Areals mit der Ansiedlung von Unternehmen so gut wie kaum jemals zuvor. Die Grundlage für diesen Optimismus wurde in der Sitzung des Umweltausschusses gelegt, in der mit Ingrid Obernosterer, Professorin für Umwelttechnik und Abfallwirtschaft an der Fachhochschule Aachen, eine Expertin den komplexen Sachverhalt um das verseuchte Areal erklärte.