Elektromobilität in Dormagen Mit dem Elektroauto Geld verdienen

Unternehmen, die Kraftstoffe produzieren und die gesetzlich vorgegebene CO2-Reduktion nicht eigenständig erfüllen, können eingespartes CO2 kaufen und schaffen dadurch einen Ausgleich zu den von ihnen ausgestoßenen Klimagasen. Dieses Jahr sind mindestens 230 Euro Prämienzahlung möglich. Die „energieversorgung dormagen gmbh“ (evd) bietet auf ihrer Internetseite Interessierten nun die Möglichkeit, sich für den Verkauf der THG-Quote zu registrieren. Das gilt für Besitzer und Besitzerinnen von vollelektrischen Fahrzeugen. Für die Registrierung wird lediglich der Fahrzeugschein benötigt. Die Abwicklung der THG-Quote erfolgt über den Partner Ecoturn GmbH („elektrovorteil.de“). Das Umweltbundesamt (UBA) als zuständige Behörde überprüft die Anträge und zertifiziert diese. Anschließend verkauft Ecoturn die gesammelten Zertifikate an die Kraftstoffunternehmen. Die Erlöse fließen an die Verbraucher zurück. Vorteil für E-Auto-Fahrer: Die Quoten werden gebündelt verkauft und der bestmögliche Erlös erzielt. Den Erlös aus dem Verkauf der THG-Quote bekommt derjenige, der den Fahrzeughalternachweis erbringt. Der Gesetzgeber belohnt also mit dem THG-Quotenverkauf das Fahren vollelektrischer E-Fahrzeuge, da damit klimaschädigende Treibhausgase eingespart werden können. Denn beim Fahren mit elektrischer Energie emittieren diese Fahrergruppe weitaus weniger CO 2 , als beim Fahren mit fossilen Brennstoffen. Und dies lohnt sich im doppelten Sinne.