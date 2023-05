Dormagener Eltern kämpfen Durch Facebook die Sekundarschule „retten“

Womöglich wird Dormagen in der überregionalen Schullandschaft eine besondere Stellung einnehmen: Während in etlichen Städten die Sekundarschule mangels Nachfrage bei den Eltern wieder abgeschafft und stattdessen Gesamtschulen gegründet werden, sieht es in Dormagen ganz anders aus. Zwar sind die Zahlen auch hier alles andere als rosig, aber der Rückhalt in der Politik ist überraschend stark, hinzu kommen jetzt Eltern, die vehement für „ihre“ Rachel-Carson-Schule eintreten und diese Schulform retten wollen. Ihr vielleicht entscheidender Schachzug: Sie haben vor kurzem auf Facebook die Gruppe „Alles rund um die Rachel Carson Schule“ gegründet und stellen damit Öffentlichkeit her. „Es ist eine tolle Schule und für sie wollen wir werben und informieren“, sagt Schulpflegschaftsvorsitzende Daniela Bergers.