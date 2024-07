Das Finale beim Comedy-Festival in Dormagen Grandiose Abende mit Kom(m)ödchen-Ensemble und Springmaus

Und für die, die in diesem Jahr dieses hochkarätige Programm verpasst haben, keine Sorge: Das Festival auf der Freilichtbühne geht im nächsten Jahr in die fünfte Runde. Das Programm wird mit dem Start des Kartenverkaufs am 2. November veröffentlicht. Zwei Termine können schon verraten werden: Mirja Boes gastiert mit ihrer Band und dem Programm „Arschbombe olé“ am 5. Juli 2025 erstmals in Zons. Am 9. Juli 2025 kommt Michael Mittermeier mit seinem Programm „Flashback – Die Rückkehr der Comedy“ zurück auf die Freilichtbühne.