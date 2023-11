VR Bank unterstützte finanziell DRK Dormagen kann Kleiderkammer renovieren

Wer sich für die Kleiderkammer interessiert, dort Kleidung abgeben oder nutzen will, findet die Einrichtung an der Knechtstedener Straße 40. Geöffnet hat sie jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr. Neben den Kleiderkammern bietet das DRK preisgünstige Second-Hand Ware in den neuen DRK-Kleiderläden in städtischen Einkaufsstraßen an. Dort gibt es günstige und gute Waren, viele Accessoires und ein umfangreiches Beratungsangebot.