Dormagen: Dreiste Diebe erbeuten Schmuck und Bargeld

Einbruch in Dormagen : Dreiste Diebe entkommen mit Schmuck und Bargeld

Zwei dreiste Wohnungseinbrecher waren am Mittwochmorgen in der Dormagener Innenstadt an der Vom-Stein-Straße erfolgreich. Während einer von beiden mit einer Leiter auf den Balkon einer Obergeschoßwohnung kletterte, lenkte sein offensichtlicher Komplize Zeugen des Vorfalls ab.

Als nämlich Nachbarn das Geschehen gegen 10:20 Uhr beobachteten, sprachen sie die beiden Männer an. Mit einer fadenscheinigen Erklärung gelang es den Unbekannten den Zeugen vorzugaukeln, in Absprache mit dem Wohnungsinhaber Arbeiten durchführen zu müssen. Als die Bewohnerin der betroffenen Wohnung gegen 12:30 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass nicht "Arbeiter", sondern dreiste Einbrecher am Werk waren.

Diese hatten das Küchenfenster aufgebrochen und anschließend Teile des Mobiliars nach Wertsachen durchsucht. Anschließend gelang es dem Duo mit Schmuck und Bargeld unerkannt zu entkommen.Die Flüchtigen konnten folgendermaßen beschrieben werden: Der Ältere war etwa 55 bis 60 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, hatte graues leicht lockiges Haar und eine drahtige Statur. Er trug eine beigefarbene Latzhose (Arbeitshose) und ein dunkleres Shirt. Sein jüngerer Komplize war ungefähr 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank, hatte dunkles Haar und war bekleidet mit einem dunklen T-Shirt.



Hinweise auf das Einbrecherduo werden erbeten an das Neusser Fachkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 3000.

(seeg)