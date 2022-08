Karnevalsgesellschaft Ahl Dormagener Junge : Drei Wiederholungstäter steigen ins Ornat

Die KG Ahl Dormagener Junge stellte ihr großes Dreigestirn und das Kinderdreigestirn vor. Mit wem die Dormagener Jecken in der kommenden Session feiern können.

Die Freunde des Dormagener Karnevals erleben in der kommenden Session ein Dé­jà-vu. Sowohl das große als auch das kleine Dreigestirn der Karnevalsgesellschaft Ahl Dormagener Junge sind auf der Narrenbühne bekannt und geübt. Das tat dem Jubel und der sichtlichen Freude beim Aufmarsch der designierten Narrenherrscher – traditionell vorgestellt im Rahmen des KG-Sommerfestes an der Kulle – am Samstag aber wahrlich keinen Abbruch.

Ins Prinzenornat steigt KG-Präsident Jens Wagner , der sich damit, lange geplant, einen Herzenswunsch erfüllt: Nämlich nach 2008/2009 gleich „zwei Mol Prinz ze sinn“, und das in der Session 22/23, in der die blau-gelbe KG von 1979 ihr 44-jähriges Bestehen feiern kann. Jens Wagner (57) führt die KG seit 2013 und arbeitet als Steuerfachangestellter bei der KPMG.

Ihm zur Seite stehen Ralph Korth als Bauer und Martin „Martina“ Voigt als Jungfrau – beide ebenfalls Wiederholungstäter. Vor genau 25 Jahren war Korth Prinz in blau-gelb. Er bildet mit anderen Ex-Tollitäten die Tollitätengarde und ist deren Sprecher. Jetzt, mit 60 und als Privatier, ist Korth im Jubiläumsdreigestirn am Start und sagt schmunzelnd: „Das ist mein letzter Auftritt, denn die Jungfrau kann ich in 25 Jahren kaum mehr machen.“ Für Martin Voigt (36) scheint genau das die Paraderolle zu sein. Schon 2009/10 überzeugte er als holde Schönheit „Martina I.“, vor sechs Jahren stand er als Prinz auf der Bühne. „Wir kennen uns gut und verstehen uns bestens, also freue ich mich auf viel Spaß mit den Jungs“, blickt Voigt auf eine kommende Session hoffentlich ohne virusbedingte und behördliche Einschränkungen. Er arbeitet für die Currenta im Nachbarschaftsbüro des Chempark, ist dazu unter anderem als Vorsitzender der Bürgerstiftung Dormagen und als Stadtverordneter für die SPD stark ehrenamtlich engagiert.