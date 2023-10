Immer in Nievenheim Drei Einbrüche an einem Tag

Am Mittwoch kam es in Nievenheim zu drei vollendeten Einbrüchen. Zwischen 19.15 und 19.55 Uhr verschafften sich Einbrecher Zutritt in ein Haus an der Straße „Am Lindgen“, indem sie eine Nebeneingangstür im Bereich der Türklinke einschlugen. Nachdem sie diverse Räume im Erd- und ersten Obergeschoss durchwühlt hatten, flüchteten die Diebe vermutlich durch die Terrassentür, die sie leicht geöffnet zurückließen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld im dreistelligen Bereich gestohlen.