Dreharbeiten in Dormagen Rheinland Klinikum wird fürs TV zur Karlsklinik

Nun wurde aus dem Gelände des Krankenhauses in Dormagen das Außengelände der fiktiven Karlsklinik in Aachen, an der die Geschichte rund um die lebenslustige Krankenschwester „Betty“ spielt. Ein entsprechendes Schild für die Namensänderung der Klinik hatte das Produktionsteam dabei. „Gedreht wurde in drei bis vier Drehblöcken im vergangenen Spätsommer, das hat sich über vier Wochen verteilt“, erzählt Susanne Niemöhlmann. Dabei wurden nur Außenaufnahmen des Klinikgeländes mit seinem See und den Wiesenflächen gemacht. Dort hat auch der Imbissbudenbetreiber Sefi (Ercan Durmaz), der seit der sechsten Staffel bei „Bettys Diagnose“ dabei ist, seinen neuen Kioskwagen eröffnet. In der Serie wird der Wagen zum sozialen Treffpunkt für das Krankenhausteam. Auch hat der Pfleger Lukas (Niklas Löffler) dort der Schwesternschülerin Sofia (Kiara Brunken) einen Antrag gemacht.