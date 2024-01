Henning Langwara geht in Ruhestand „Ich wollte meine Patienten ganzheitlich wahrnehmen“

Ein Abschied bleibt ein Abschied. So auch an diesem Mittwoch an dem es eine offizielle Abschiedsfeier für Chefarzt Dr. Henning Langwara im Rheinland Klinikum Dormagen gibt. Der 63-Jährige hört mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf. Weinend, „weil es schade ist für die Patienten, weil ich es einfach kann“, lachend, „weil ich jetzt Zeit habe für Reisen und andere Projekte“.