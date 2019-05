Geschwister siegen bei „Jugend forscht“ : Wie Kaninchen sehen und Krebse wachsen

Oscar (13) und Heidi (11) Möller freuen sich über die Preise für ihre Forschungsarbeiten zu Kaninchen und Triopskrebsen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Oscar geht in Dormagen zur Schule, Heidi in Neuss – jetzt haben die Geschwister bei Jugend forscht die ersten beiden Plätze erreicht.

Wenn Oscar und Heidi jemals eine Widmung in ihre Forschungsarbeit schreiben, müssten sie eigentlich zwei Kaninchen und hunderten Triopskrebsen danken. Die beiden haben beim Schülerwettbewerb Jugend forscht im Fachgebiet Biologie den ersten (sie) und zweiten Platz (er) erreicht – mit zwei spannenden Fragen: Haben Kaninchen eine Lieblingsfarbe? Und: Vermehren sich Urzeitkrebse in einem großen Aquarium besser als in einem kleinen? Im Landesfinale in Essen traten Heidi und Oscar dann gegeneinander an, natürlich fair. Schließlich sind die beiden Geschwister.

„Ich mache jetzt schon zum dritten Mal mit und jedes Mal habe ich mich mit den Krebsen beschäftigt“, sagt der 13 Jahre alte Oscar „ Zu sehen, wie die Tiere aufwachsen, macht richtig Spaß.“ Der Schüler des Leibniz-Gymnasiums Dormagen hat in den vergangenen Monaten mehr als 100 Krebse in verschieden großen Aquarien gezüchtet. Vor einigen Jahren hatte seine Tante ihm ein Experimentierset mit den Krebsen geschenkt. Sofort war Oscar von den Tieren fasziniert. Er fand in Versuchen schließlich heraus: Die Tiere im kleinen Becken sind nicht so stark gewachsen wie deren Artgenossen im großen Becken daneben. Dafür haben sie sich viel besser vermehrt.

Info Die MINT-Fächer stehen im Fokus „Schüler experimentieren“ ist die Sparte für jüngere Schüler unter 15 Jahren des Wettbewerbs „Jugend forscht“. Junge Wissenschaftler treten in den Kategorien Mathematik/Informatik, Chemie, Technik, Arbeitswelt, Geo- und Raumwissenschaft, Biologie und Physik gegeneinander an.

Für den Wettbewerb führte Oscar mehrere Versuchsreihen durch. In seinem Zimmer hat er die Tiere in den Wintermonaten künstlich beleuchtet und auf einer beheizten Unterlage gezüchtet. Jeden Tag einmal füttern, dann setzte er sich vor die Aquarien und notierte seine Beobachtungen. Nur bei den vielen Excel-Tabelle half Mutter Annabella Möller später am Computer. „Ansonsten musste ich wirklich gar nichts tun“, sagt sie. Im März hat Oscar den Regionalentscheid in Krefeld gewonnen, beim Landesentscheid wurde er nun Zweiter. Einen Bundeswettbewerb gibt es für seine Altersklasse ohnehin nicht, aber für ihn ging es trotzdem in die Nähe von Berlin, und das schon im vergangenen Jahr. Biologen hatten ihn für einen Vortrag zu Triopskrebsen nach Brandenburg eingeladen.

Schwester Heidi, 11 Jahre alt, war in diesem Jahr zum ersten Mal bei Jugend forscht dabei – und gewinnt sofort. „Ich habe 2018 meinen Bruder angefeuert, und dann wollte ich auch selbst mitmachen“, sagt sie. Forschungsobjekt waren ihre beiden Kaninchen Paula und Schlappi. Sie fragte sich, ob den Tieren die Farbe ihres Futters wichtig ist. „Ich habe den Kaninchen dann Leckerlis in unterschiedlicher Farbe gegeben, geschmacklich war es immer das gleiche“, sagt sie. Das Ergebnis: Grün mögen die Kaninchen, Gelb meiden sie – und fressen es nur, wenn es kein anderes Futter gibt. „Ich glaube, es liegt daran, dass die Kaninchen die Farbe grün aus der Natur gewohnt sind.“ Heidi überzeugte mit ihren Kaninchen die Jury in Essen, vorher siegte sie auch beim Regionalwettbewerb in Krefeld.