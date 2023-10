Reaktionen aus Dormagen Lierenfeld verurteilt Angriff auf Israel

Dormagen „Ich bin sehr erschüttert. Dieser Terror gegen das israelische Volk ist mit nichts zu entschuldigen oder zu rechtfertigen. Ich habe bereits kurz nach Beginn der Angriffe Kontakt mit meinem Kollegen Israel Gal gehabt und ihm unsere uneingeschränkte Solidarität versichert“, sagt Lierenfeld. „Unsere Gedanken sind bei unseren Freunden in Israel. Ich befürchte, das Leben dort wird für lange Zeit nicht mehr das gleiche sein. Wir beten für die Menschen in Israel und hoffen, dass der Terror bald ein Ende nimmt.“ Als Zeichen der Solidarität mit Israel hisste die Stadt Dormagen am Historischen Rathaus die israelische Flagge. Uwe Schunder, der Dormagener Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins Kiryat Ono, wurde am vorigen Freitag von den Terroraktionen überrascht: „Ich war in einen Lufthansaflieger nach Frankfurt eingestiegen. Doch nach wenigen Minuten wurde ich gebeten, aufgrund eines Raketenalarms aus dem Flieger in einen Luftschutzbunker zu gehen.“ Glücklicherweise sei seiner Verwandtschaft, die in Teilen in Israel lebt, nichts passiert. Kiryat Ono in Israel ist seit 1995 Partnerstadt der Stadt Dormagen. Beide Städte verbindet ein enges freundschaftliches Verhältnis.