Innenminister Reul bei Dormagen-Talk der CDU „Vielen fehlt der Respekt“

Wie ist es um die innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen bestellt? Wenn es einer wissen muss, dann Innenminister Herbert Reul (CDU). Der war am Montag Abend Gast beim „Dormagen-Talk“ der CDU in der Kulturhalle. Der 70-Jährige gab sich unprätentiös und authentisch und sprach so, wie es die Besucher erwarteten: klar und deutlich. „Wir sind besser geworden“, beantwortete Reul die Schlussfrage, die auch Leitthema des kurzweiligen Abends war, „aber es ist noch irre viel zu tun“.