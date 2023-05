Kinderbetreuung in Dormagen Zahl der OGS-Plätze soll weiter steigen

Für Bürgermeister Erik Lierenfeld, inzwischen zuständig für diesen Bereich, betont: „Mein Ziel ist es, eine 100-Prozent-Quote anzustreben, alleine schon, um den Rechtsanspruch erfüllen zu können.“ Er verweist auf die heute schon enorm hohe Betreuungsquote von 87 Prozent in Dormagen. Lierenfeld: „in ganz NRW kann keine Stadt eine solche Quote aufweisen – das ist absolute Spitze!“ Er kündigt zum Thema OGS eine Sondersitzung in diesem Jahr an. Wie wichtig die Kinderbetreuung in Dormagen ist, zeigte zuletzt erst eine Elternbefragung zu den Öffnungs- und Betreuungszeiten bei der Kindertagesbetreuung: die meisten Eltern wünschen sich mehr Flexibilität.