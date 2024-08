Stadtteil von Dormagen Nievenheim/Ückerath punkten mit super Infrastruktur

Sowohl am Ortseingang als auch am Ortsausgang von Nievenheim zieren zwei Kunstwerke die Kreisverkehre. Sie zeigen die Silhouetten der Kirche St. Pankratius, des barocken Tor des Sülzhofes und des markanten Gebäudes „Manes am Bösch“ und begrüßen nun jeden Auto- und Radfahrer. Abends sind sie beleuchtet.

Foto: Melanie Zanin