Rettungsdienst am „Strabeach“ : DLRG Dormagen leistet fast 1300 Stunden ehrenamtliche Arbeit

Einsatzkräfte der DLRG in Dormagen üben regelmäßig Rettungstechniken am Straberger See. Foto: Matthias Heinekamp/DLRG Dormagen e.V./DLRG Matthias Heinekamp

Dormagen Die Lebensretter hatten eine relativ entspannte Saison ohne schwere Notfälle, mussten allerdings den Verlust ihres Rettungsbootes verkraften.

Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft DLRG) Dormagen hat ihren Wasserrettungsdienst im Strandbad „Strabeach“ am Straberg-/Nievenheimer See mit dem Ende des Badebetriebs abgeschlossen. Seit dem 1. Mai waren die Rettungsschwimmer in dieser Saison fast täglich im Dienst gewesen, um sich zusammen mit den Aufsichtspersonen der Kreiswerke Grevenbroich um die Sicherheit der Badegäste zu kümmern. Insgesamt mussten die DLRGler 35 Einsätze am See abarbeiten. Darunter waren Erste-Hilfe Fälle, Sucheinsätze und technische Hilfeleistungen auf dem Wasser. Die Einsätze seien aber alle glimpflich verlaufen, berichtet der DLRG-Sprecher und stellvertretende Ortsgruppenleiter Jörg Dittmar: „Es wurden keine schweren Notfälle verzeichnet.“

„Der Wasserrettungsdienst am Strabeach ist für uns jedes Jahr eine personelle Herausforderung“, sagt unterdessen DLRG-Einsatzleiter Jan Bronischewski. Seit mehr als 25 Jahren leisteten die Dormagener Rettungsschwimmer jeden Sommer ihren Dienst. In diesem Jahr seien es mehr als 30 Helferinnen und Helfer sowie weitere Personen im Hintergrund gewesen, die sich um die Sicherheit der Badegäste gekümmert haben. Dabei seien fast 1300 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet worden.

Trotz der gut verlaufenen Saison gab es einen Wermutstropfen. Das Rettungsboot, das seit 20 Jahren am Strabeach eingesetzt worden war, musste ausrangiert werden. Grund ist ein irreparabler Schaden an der Bootshülle. Die DLRG stationierte als Ersatz ein Rettungsboot, das eigentlich für Einsätze am Rhein oder an anderen Gewässern im Umkreis bereitgehalten wird, am See. „Ob ein neues Boot angeschafft wird, können wir derzeit noch nicht sagen, da momentan alle finanziellen Mittel der DLRG in unser Neubauprojekt fließen. Trotzdem wird im nächsten Jahr die Station am Strabeach nicht ohne ein solches Rettungsmittel in den Dienst gehen“, sagt Jörg Dittmar. Die DLRG plant die Errichtung eines neuen Domizils in der Stadt.

Bis zum Beginn der neuen Saison am 1. Mai 2023 gibt es für die Lebensretter einiges zu tun. Zum einen stehen noch weitere Dienste wie die bei den Strabi-Konzerten auf dem Dienstplan, und auch die Aus- und Weiterbildung der Wasserretter wird gerade in den ruhigeren Monaten wieder mehr werden um diese Zeit zu nutzen. „Auch werden wir versuchen, Menschen vom Ehrenamt in der DLRG Dormagen zu überzeugen, um im kommenden Jahr mehr Rettungsschwimmer und -schwimmerinnen am Strabeach einsetzen zu können. Denn auch bei uns ist es in diesem Jahr immer wieder zu Personalengpässen gekommen, die wir unbedingt vermeiden müssen“, sagt Jan Bronischweski.

