Ehrenamtler in Dormagen: DLRG blickt auf ereignisreiches Jahr

Dormagen Bei der Tagung der Dormagener Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die am vergangenen Samstag stattfand, blickte der Vorstand auf ein sehr ereignisreiches Jahr mit einschneidenden Veränderungen zurück.

Insgesamt leisteten die Ausbilder, Jugend-Betreuer und Wasserretter der DLRG in Dormagen im vergangenen Jahr etwa 8000 ehrenamtliche Stunden. Annika Fahr, stellvertretende Leiterin der Ausbildung, stellte desweiteren die Zahlen der Ausbildungsabteilung vor. Insgesamt konnten über 120 Schwimmabzeichen abgelegt werden. Ein besonderer Dank ging an diesem Abend an Irene Schubert, die seit 40 Jahren aktive und lizensierte Ausbilderin bei der DLRG Dormagen ist und sich bis heute stark für die Schwimmausbildung in Dormagen einsetzt.

Auch im Einsatzbereich gab es im vergangenen Jahr einiges zu tun. Aufgrund des langen und heißen Sommers suchten viele Menschen eine Abkühlung – nur leider nicht nur in der Naherholungsanlage des „Strabeach“ oder im Freibad, sondern auch am Rhein oder an vielen, oft sehr gefährlichen Stellen der verschiedenen Seen. Dies spiegelte sich in der Einsatzstatistik wider, die Einsatzleiter Carsten Gösch vorstellte. Die Wasserrettungsgruppe der Dormagener DLRG rückte demnach 2018 fast 30 Mal zu Notfällen in Dormagen und im Umland aus, unter anderem zu zwei tödlichen Fällen am Kaarster See.