Ditib-Gemeinde in Dormagen Einladung zum Frühlingsfest am Pfingstwochenende

Am Pfingstwochenende, Sonntag, 19., und Montag, 20. Mai, lädt die Ditib-Gemeinde zum Frühlingsfest ein. An beiden Tagen öffnet die Ditib-Moschee an der Roseller Straße 21 jeweils um 12 Uhr ihre Türen für alle Bürgerinnen und Bürger. Die Besucher erwartet nicht nur ein reichhaltiges Angebot für das leibliche Wohl, sondern auch vielfältige Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.