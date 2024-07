Diskussion um ehemalige Feuerwehr-Chefin Voss CDU-Spitzen weisen Kritik zurück und fordern Transparenz

Anissa Saysay, Stadtverbandsvorsitzende und Ratsmitglied der CDU, hat vor drei Wochen eine Anfrage an Bürgermeister Erik Lierenfeld gerichtet. Darin hinterfragt sie nach eigenen Angaben die finanziellen Konsequenzen der Versetzung der ehemaligen Feuerwehrchefin Sabine Voss sowie weiterer Personen. Es steht der Verdacht im Raum, dass in der Verwaltung hohe Gehälter bezahlt werden, ohne dass eine konkrete Gegenleistung existiert. Voss soll seit 2019 volle Bezüge beziehen, obwohl sie vom Dienst freigestellt ist und sich in Altersteilzeit befindet. Die Rede ist von einem hohen sechsstelligen Betrag, den die Stadt bislang aufgewendet haben soll. Daraufhin hatte sich der Löschzugführer Stadtmitte, Erik Heinen, gemeldet und unter anderem gesagt, dass er es „sehr schade findet, dass durch solche Fragestellungen in der Öffentlichkeit alte Wunden wieder aufgerissen werden und unsere Feuerwehr mal wieder im Fokus steht“.