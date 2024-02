Naturschauspiel in Dormagen Die Turmfalken von Zons

Vor einem Jahr hat der Zonser Heiko Lissy sein erstes Langzeitprojekt fotografiert. Von Februar an bis in den August hat er ein Turmfalkenpärchen im Museumsgarten mit seiner Kamera festgehalten. Dabei sind wunderschöne Vogelbilder entstanden, die zeigen, dass sich die Turmfalken offenbar sehr wohl in der Altstadt fühlen.