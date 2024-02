Talk in Dormagen Dieter Prestin nimmt Vorstand des 1. FC Köln ins Visier

Offenbar gibt es zahlreiche FC-Fans in Dormagen, denn die Kneipe war sehr gut gefüllt. Es geht gleich von Beginn an hoch her. Prestin offenbart, dass er mit dem Vorstand des 1. FC Köln zusammenkommen wollte, um den Verein zu retten und neue Perspektiven aufzuzeigen. Der ehemalige Profi erklärte: „Ich war telefonisch im Austausch mit Präsident Werner Wolf. Wir hatten uns für den 9. Februar zu einem Gespräch verabredet, ich bin extra aus München angereist. Zuvor habe ich bewusst ein Interview in der tz in München gegeben, um den Vorstand ein wenig unter Druck zu setzen.“ Daraufhin wurde der Termin von Kölner Seite abgesagt. Sehr zum Ärger des ehemaligen FC-Profis: „Es geht mir nur um den Verein. Meine Intention war, den Finger in die Wunde zu legen, um den Verein nach vorne zu bringen. Der Dialog ist dafür entscheidend, um zusammen in die richtige Richtung zu gehen. Aber wenn ich als Vorstand so unseriös reagiere, dann ist ein Gespräch für mich beendet. Wenn sie Spaß daran haben, können sie mir gerne meine Dauerkarte wegnehmen.“