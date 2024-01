Christuskirche und St. Maria Dreiste Diebe brechen in zwei Kirchen in Dormagen ein

Am Dienstag erhielt die Polizei zudem Kenntnis über einen weiteren Einbruch in eine Kirche in Dormagen: St. Maria vom Frieden an der Sebastian-Bach-Straße. Unbekannte hebelten dort in der Zeit von Montagabend, circa 18.25 Uhr auf Dienstagmorgen, circa 7.30 Uhr, ein Metalltor sowie mehrere Türen auf.