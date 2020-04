Kriminalität in Dormagen : Diebe stehlen Ortsschilder von Nievenheim

Gähnende Leere: Der Schilder-Klau in Nievenheim geht weiter. Foto: Georg Salzburg (salz)

Nievenheim Erneut wurden zwei Ortseingangsschilder in Nievenheim gestohlen. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Täter.

Von Stefan Schneider

Aus unerfindlichen Gründen erfreuen sich die gelben Ortsschilder des Dormagener Stadtteils Nievenheim der besonderen Aufmerksamkeit bei Dieben. Jedenfalls sind jetzt schon wieder zwei Exemplare aus ihren Rahmen entfernt und gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Schon Ende August 2019 hatte es ein ähnliches Delikt gegeben. Damals waren ein Nievenheim-Schild am Straberger Weg sowie eine Beschilderung von Ückerath als verschwunden gemeldet worden. Diesmal handelt es sich laut Polizei um ein Nievenheim-Ortsschild an der Neusser Straße – und erneut um eines vom Straberger Weg. Nach Angaben der Beamten war deren Diebstahl schon am 6. April aufgefallen; die Polizei berichtete indes erst am Mittwoch davon.

Schilderklau in Dormagen hatte es aber zum Beispiel auch schon 2016 gegeben. Seinerzeit waren ebenfalls in Nievenheim, aber auch in Straberg Ortsschilder entwendet worden. Der damalige Leiter der Technischen Betriebe, Gottfried Koch, hatte in diesem Zusammenhang die beiden Stadtteile als regelrechte Brennpunte in Sachen Schilderdiebstahl bezeichnet. Denn auch in den Jahren davor hatten Langfinger sich immer wieder an den Namenstafeln vergriffen und sie mitgehen lassen.

Was sie konkret damit anstellen, ist rätselhaft. Der materielle Wert ist überschaubar, Dormagens Stadtsprecher Max Laufer bezifferte ihn auf Anfrage mit circa 70 Euro. Für Ersatz muss die Straßenmeisterei in Grevenbroich sorgen, in deren Zuständigkeit auch Beschilderungen in Dormagen fallen. Die Behörde hatte in der Vergangenheit schon versucht, Ortsschilder mit Nieten statt mit Schrauben zu befestigen, um es Dieben schwerer zu machen. Folge: Ein Schild wurde danach aus dem Rahmen geflext.