Einbruch in Dormagener Ladengeschäft : Diebe schlagen Scheibe mit Stein ein und klauen Sisha-Tabak

Die Polizei konnte die DIebe bisher nicht ausfindig machen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Dormagen In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 30. bis 31. März, gegen 2.10 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Ladengeschäft an der Krefelder Straße.

Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei Unbekannte mit einem Stein die Verglasung einer Terrassentür an der Gebäuderückseite eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Im Verkaufsraum entwendeten die Diebe eine unbekannte Menge Shishatabak in Dosen, die sie auf ihrer Flucht über eine Mauer im Hinterhof teilweise wieder verloren. Das Verlassen des Tatorts war von einem Anwohner, der auf das Scheibenklirren aufmerksam wurde, beobachtet worden.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach den Einbrechern, zu denen derzeit keine weitere Personenbeschreibung vorliegt, verlief bislang ergebnislos.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 zu melden.

(NGZ)