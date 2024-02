Wohnraumschutzsatzung in Dormagen Stadt greift bei Zweckentfremdung durch

Bisher wurden Überprüfungen von rund zwölf Immobilien eingeleitet. Die meisten Räumlichkeiten befinden sich in Zons. Die Hinweise kamen dabei größtenteils von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Dormagen. Alle gemeldeten Objekte befinden sich noch in der Sachverhaltsaufklärung, acht der Immobilien gehören dabei einem einzelnen Eigentümer – ein Gespräch wurde bereits vereinbart. Bisher heißt es : „Der Eigentümer will die Immobilien selber renovieren und dem Wohnungsmarkt zur Verfügung stellen. Derzeit fehlen die finanziellen Mittel, um alle Immobilien gleichzeitig zu renovieren.“