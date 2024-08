Weltenbummlerin aus Dormagen Soweit die Reifen tragen: Alex im Wunderland

Am Ende hatte sie den Mut zur Schicksalsfrage: Was will ich in diesem gar nicht mal so langen Leben? Ihre Antwort – der Ausbruch aus dem sprichwörtlichen Hamsterrad – war in gewisser Weise vorprogrammiert. „Ob ich den Sinn des Lebens gefunden habe?“, fragt sie sich und blickt für eine Denkpause auf die Hitzewellen auf der Straße, während Grönemeyer aus den Boxen näselt. „Ich bin immer noch dabei, aber ich fühle mich glücklicher und freier als in Neuss.“