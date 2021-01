Volkshochschule Dormagen : VHS startet online ins neue Semester

Dormagen Auch die Volkshochschule darf bis zum 31. Januar nur Online-Unterricht anbieten – und ist vorbereitet. Zum Sommer hin sollen wieder kürzere Veranstaltungen in Präsenz stattfinden.

Das ist im Großen und Ganzen unproblematisch. Aufgrund der Erfahrungen im vergangenen Jahr wurden viele Kurse ohnehin pandemiesicher online geplant: Von den 266 Semester-Kursen finden 81 als Online-Kurse statt. „Da es in diesen Zeiten nahezu unmöglich ist, weit in die Zukunft zu planen, haben wir im Frühjahrsemester wieder verstärkt auf Online-Angebote gesetzt“, erläutert Heidi Markus. Und fügt hinzu: „Zum Sommer hin sollen dann kürzere Veranstaltungen in Präsenz stattfinden. Diese Kurse finden zudem in verringerter Teilnehmerzahl statt, um die Gesundheit aller zu schützen.“ Die letzten Monate hätten gezeigt, dass viele der Kurse „wunderbar auch online funktionieren, wie zum Beispiel unsere Sprach- und Yogakurse, aber vor allem unsere Vorträge“.