Stadtbibliothek im Februar Vorleseaktion, Handarbeiten und berufliche Orientierung

Die Stadtbibliothek am Helmut-Schmidt-Platz ist heute mehr als ein Ort, an dem man Bücher ausleihen kann. Als Kunde kann man hier in Ruhe in Zeitungen schmökern, neben Büchern auch andere Medien und neuerdings sogar Gebrauchsgegenstände wie einen Lötkolben ausleihen. Hinzu kommen monatliche Veranstaltungsreihen. Auch für den Februar hat die Stadtbibliothek wieder ein abwechslungsreiches Angebot vorbereitet.