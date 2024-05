Parkplatzsperrung in Dormagen Sparkasse baut Filiale um

Die Bank hat sich für die vorübergehende Schließung der Filiale entschieden, da ein Umbau im laufenden Betrieb zu erheblichen Beeinträchtigungen des Kundenverkehrs geführt und die Bauphase deutlich verlängert hätte. Ein mobiler Geldautomat, der ebenfalls seit vergangenem Freitag auf dem Parkplatz vor der Filiale steht, wurde in Betrieb genommen. Die umgebaute Filiale wird voraussichtlich am Montag, 17. Juni, ab 8.30 Uhr wieder geöffnet. Nievenheim ist eine von sechs Filialen, die in diesem Jahr nach dem sogenannten VdZ-Standard umgebaut werden, wie Voigt erklärt.