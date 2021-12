Vom 11. Dezember bis 3. Januar : Die Rheinfähre Zons macht Winterpause

Dormagen Bis zum 3. Januar setzt die Rheinfähre ihren Betrieb aus. Was die Gründe dafür sind und was das Schiff für Pendler zwischen Zons und Urdenbach so beliebt macht.

Wichtige Information für alle Pendler, die gerne mit der Rheinfähre von Dormagen-Zons nach Düsseldorf-Urdenbach unterwegs sind: Die Fähre stellt von diesem Freitag, 10. Dezember, 19 Uhr, bis Montag, 3. Januar, ihren Betrieb ein. „Ab Samstag fahren wir schon nicht mehr“, sagt der Besitzer der Fähre, Wolfgang Jansen.

Hintergrund der Außerbetriebnahme ist, dass größere Reparaturen an den Maschinen und der Hydraulik des Schiffes durchgeführt werden müssen. „Das schaffen wir in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr nicht, also müssen wir eine Woche früher außer Betrieb gehen“, sagt Jansen. „Das ist ein etwas größerer Aufwand.“

Die Rheinfähre, die schon seit mehreren Jahrhunderten besteht, fährt Personen werktäglich zwischen 6.15 Uhr und 19 Uhr über den Rhein. Samstags, sonntags und feiertags ist sie von 10 bis 18 Uhr im Einsatz. An allen Wochentagen und bei jeder Wetterlage sei die Fähre laut dem Besitzer das beliebteste Verkehrsmittel, um das Gewässer zu überqueren. „Jetzt im Winter ist es natürlich ruhig, der Ausschussverkehr findet natürlich so gut wie überhaupt nicht statt“, meint Jansen.

Fußgänger, Pkw und Fahrradfahrer können das Schiff zu günstigen Konditionen nutzen: Passanten bezahlen 1,50 Euro, mit Fahrrad zwei Euro und Pkw mit Fahrer 3,50 Euro, Kinder zwischen vier und neun Jahren zu Fuß oder als weitere Fahrzeuginsassen zahlen 50 Cent. Für Berufspendler werden darüber hinaus noch Wochen- und Zehnerkarten angeboten. Pendler schätzten besonders die hohe Kilometerersparnis durch die Fähre, Radfahrer und Wanderer liebten die entspannte Überfahrt jenseits lauter und überlasteter Straßen.