Neuansiedlung an der Kruppstraße 180 neue Arbeitsplätze für Dormagen

Nein, ein gewöhnliches mittelständisches Unternehmen ist es nicht, das sich an der Kruppstraße in Hackenbroich niederlässt, dort drei seiner vier Standorte plus Verwaltung zusammenzieht und am Mittwochmittag mit Geschäftspartnern, Mitarbeitern, Vertretern von Stadt und aus der Politik offiziell Richtfest der neuen Gebäude feierte. Da sind zum Einen die Geschäftsfelder. Die PTS Group versorgt Betriebe mit modernen und neuartigen Industriekomponenten, vor allem im Bereich Logistik, automatisierter Produktionstechnik, Antriebstechnik und elektronischer Fluidtechnik, also Verfahren, in denen Energie durch die Strömung von Gasen oder Flüssigkeiten übertragen wird. In Nordrhein-Westfalen habe PTS mehr als 6000 Kunden, darunter sehr namhafte Firmen und sogar Weltmarktführer. Auf seiner Internetseite nennt PTS unter anderen Rexroth/Bosch sowie Emerson Aventics. Auch mit der RWTH Aachen kooperiert PTS – aktuell bei der Robotertechnik.