Künstlergruppe aus Dormagen stellt aus Mittwochsmaler haben sich gesucht und gefunden

Was das Malen in einer Gruppe so besonders macht, dass weiß die Künstlerin zu erklären: „Wir haben alle viel Spaß zusammen, wir fachsimpeln, quatschen und haben einfach ein wunderbares Miteinander“, beschreibt sie. Viele der Künstlerinnen und Künstler seien keine Profis: „Wir lernen viel voneinander und es ist ein stetiger Lernprozess. Seit geraumer Zeit sind wir ein Kurs, bei dem die Teilnehmer selten wechseln. Ich würde sagen: Wir haben uns gesucht und gefunden.“ Gemeinsam habe man auch entschieden, welche Bilder in der Stadtbibliothek am Marktplatz ausgestellt werden: „Jeder durfte erst einmal drei Bilder mitbringen und dann haben wir überlegt, welche wir aufhängen und welche zum Beispiel gut zusammenpassen.“ Über weitere mögliche Ausstellungsorte würden sie sich sehr freuen: „Ein Traum wäre natürlich, wenn die Mittwochsmaler irgendwann einmal in der Glasgalerie im Kulturhaus ausstellen könnten“, so Limbrock.