Dormagen: Die Kochfreunde Zons werden 20 Jahre alt

Zons Zum 20-jährigen Bestehen gönnten sich die Kochfreunde Zons ein Geburtstags-Menü.

Was im September 1998 als „einfacher“ Kochkursus begann, hat als feste Einrichtung in eigener Regie inzwischen schon zwei Jahrzehnte überdauert: Mit einem geselligen Abend voller Gaumen-Genüsse und gemeinsamer Erinnerungen feierten die Kochfreunde Zons jetzt ihr zwanzigjähriges Bestehen.

Wobei, ganz so beschaulich waren die Vorbereitungen für den Festschmaus nicht: Frei nach dem Motto „An die Messer, fertig, los!“ wurde bereits ab 16 Uhr gewirbelt: In kleinen Arbeitsgrüppchen hatte Wolfram Domski die Köche und Köchinnen eingeteilt, um Schweinefilet in Rosé-Champagner-Sahne-Sauce mit Erbsen-Reis-Timbale und gebackenen Hokkaido-Kürbisspalten zu kreieren, dazu ein Finger-Food-Buffet und als Abschluss Tarte aux Pommes an Vanilleeis und Pistaziensahne.Für die festliche Tischdeko, nach der ein solch lukullisches Mahl zum runden Geburtstag verlangt, hatte Christine Oehmen gesorgt. „Ich habe in unserer Runde einiges gelernt darüber, welche Zutaten zusammenpassen und wie man Speisen anrichten kann“, erzählt Daniela Groß.