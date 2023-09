Der erste Innenstadtrundgang Shoppen, schlemmen und genießen – hält Dormagen, was es verspricht?

In meinem Kopf bestand Dormagen immer nur aus dem riesigen Chempark, der beleuchtet ist wie die Straßen zu Weihnachten, wenn ich nachts mit dem Zug von Köln nach Düsseldorf fahre. Natürlich wusste ich, dass es auch eine Innenstadt geben muss, nur hat mich nie etwas dort hingelockt. Als ich dann für eine Recherche in die wunderschöne Altstadt von Zons geschickt wurde, merkte ich, dass es ein Fehler war, Dormagen so lange zu ignorieren. Meine Erwartungen gegenüber der Dormagener Innenstadt waren dementsprechend hoch.