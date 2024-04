Historie in Dormagen Die Horremer Volksschule vor 180 Jahren

Das Rheinland kam vor 200 Jahren, im Jahr 1824, unter preußische Verwaltung. Damit erlebte es, wie auch andere Teile Preußens, einen bedeutenden Wendepunkt in der Bildungsgeschichte, durch die „Einführung der allgemeinen Schulpflicht“. Dieser Schritt markierte den Beginn einer neuen Ära, in der Bildung nicht länger ein Privileg für wenige, sondern ein fundamentales Recht für alle Kinder wurde. Doch wie sah das Bildungswesen im Rheinland, also auch in den Dörfern um Dormagen, vor dieser Zäsur aus? Wie wurde die Einführung der Schulpflicht von der Bevölkerung aufgenommen?