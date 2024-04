Die gute Fee der Tafel Dormagen Soledad Obregon managt erfolgreich die Kleiderkammer

Seit Beginn der Pandemie, dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den damit verbundenen hohen Energiepreisen, der gestiegenen Inflationsrate und der Flüchtlingskrise sei die Zahl der Kunden um 80 Prozent gestiegen, so Obregon. Rund 30 Kunden hat sie am Tag. „Besonders heftig hat es die Rentnerinnen und Rentner sowie Alleinerziehende getroffen“, sagt sie. Umso mehr brennt sie für ihre Tätigkeit. Dafür, Menschen in schwierigen Verhältnissen Lichtblicke und Mut verschaffen zu können. So habe jüngst eine ältere Dame beispielsweise dringend einen Koffer für eine Reha benötigt. Durch ihr breites Netzwerk zu anderen sozialen Einrichtungen und der Stadt hat es Soledad Obregon möglich gemacht, einen Koffer zu organisieren. Ebenfalls auf Umwegen hat sie schon Kinderbetten oder zuletzt einen Stubenwagen für eine schwangere Frau aufgetan. „Diese Frauen schämen sich häufig für ihre Not oder Situation“, berichtet sie und versucht zu helfen, wo es geht, indem sie motiviert und begleitet. Zum Beispiel misshandelte Frauen zu einer Beratung. Nicht zuletzt engagiert sie sich an Wochenenden. Ob 2021 bei der Flutkatastrophe im Ahrtal, dem Oster- und Michaelismarkt und weiteren Veranstaltungen mehr. „Die Gemeinschaft und gute Zusammenarbeit, die ich bei der Tafel erlebe, schenkt mir unglaublich Kraft und Freude“, schwärmt Soledad Obregon.