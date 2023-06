Historie in Dormagen Die Geschichte der Dormagener Windmühlen

Dormagener, die über Mühlen im Stadtgebiet nachdenken, wird höchstwahrscheinlich zu allererst die bekannte und intakte Zonser Windmühle in den Kopf kommen. Sie kann auch im Inneren besichtigt werden, wo die Besucher über ihre Entstehung und das Müllerhandwerk anschauliche Infos erhalten. Andere Windmühlen, wie beispielsweise die frühere Turmwindmühle in der Innenstadt oder die Mühlen in Hackenbroich und Horrem, dürften vielen Menschen nicht mehr im Gedächtnis sein.