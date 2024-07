St. Pankratius in Dormagen Kirchenasyl als letzte Chance für Schutzsuchende

Sie sind Gäste auf Zeit: Schutzsuchende, die im Kirchenasyl aufgenommen werden. Für die Flüchtlinge, die im Pfarrzentrum der Gemeinde St. Pankratius Schutz gefunden haben, ist es meist die letzte Chance, doch noch in Deutschland bleiben zu dürfen. Würde ihnen dieser Schutz nicht gewährt, droht ihnen in der Regel eine Abschiebung oder Überstellung in ein anderes Land, in dem ihnen möglicherweise eine Gefahr für Leib, Leben oder Seele droht. Für vier Menschen ist es anders verlaufen.