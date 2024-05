Neue Uniformen in Dormagen Neue Farbe für die Feuerwehr

Die Stadt Dormagen investiert in den kommenden Jahren insgesamt rund eine halbe Million Euro in die nötige neue Schutzkleidung für die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Die Ersatzbeschaffung soll voraussichtlich nach rund fünf Jahren abgeschlossen sein. Diese Umstellung ist ein Baustein zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Als weiterer Baustein wurde ein Einsatzhygiene-Konzept entwickelt, welches vorsieht, dass verschmutzte Kleidung an der Einsatzstelle abgelegt und saubere Kleidung angezogen wird. Dadurch soll die Verschleppung von gesundheitsgefährdenden – teils sogar krebserregenden Stoffen – über die verschmutzte Kleidung verhindert werden.