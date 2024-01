DLRG in Dormagen Ein Traum der DLRG rückt in greifbare Nähe

Am 16. März trifft sich die DLRG Dormagen um 17 Uhr in den Räumen der Feuerwehr Stadt Zons, Deichstraße 30. Bei der Ortsgruppenversammlung steht vor allem ein Projekt im Mittelpunkt: Der Neubau des Gerätehauses an der Bürger-Schützen-Allee direkt neben der Dormagener Tafel. „Davon träumen wir seit mehr als 20 Jahren“, sagt Jörg Dittmar, der bei der DLRG unter anderem für die Pressearbeit zuständig ist. „Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft der DLRG in Dormagen und die ehrenamtliche Arbeit unserer Hilfsorganisation in Dormagen.“, fügt Ortsgruppenleiter Carsten Gösch hinzu.