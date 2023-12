Hochwasser in Dormagen DLRG ist in Voralarm und bereit für Einsatz

Die DLRG Ortsgruppe Dormagen ist seit dem 23. Dezember in Voralarm. Was das bedeutet? „Alles, was wir haben, steht für einen Einsatz bereit“, sagt Jörg Dittmar, Pressesprecher der DLRG, aber auch Helfer, Fahrer und Zugführer. Ein Mann für alles also. Zwei Gruppen der DLRG Dormagen sind in Alarmbereitschaft. Noch sitzt Dittmar an seinem Arbeitsplatz in Düsseldorf, aber seine Tasche ist schon gepackt wie die seiner Kollegen, mit Waschzeug, Ersatzkleidung und Schlafsack. Denn wenn der Einsatz kommt, weiß niemand, wann es wieder nach Hause geht.