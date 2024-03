Bürgerbeteiligung in Dormagen Stadt veranlasst einen Masterplan Grün

Ebenso ist die Anbindung der Dormagener Stadtteile an die umgebende Landschaft ein wichtiges planerisches Thema. Die Stadt Dormagen ist sich dieser Themen und ihrer Vorbildrolle dabei bewusst und hat nun die Erstellung eines „Masterplans Grün/Biotopverbund Dormagen“ veranlasst. Dieser wird von der Biologischen Station und dem Fachbüro IVÖR erarbeitet. Ziel ist es, eine ergänzende Konzeption zum Flächennutzungsplan der Stadt Dormagen zu erarbeiten. Im Rahmen dessen lädt die Stadt für Dienstag, 12. März, alle Dormagenerinnen und Dormagener ab 18 Uhr zu einem Informationsabend mit Bürgerbeteiligung in das Sitzungszimmer des Technischen Rathauses an der Mathias-Giesen-Straße 11 ein.